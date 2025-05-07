مصدر أمني لبناني لسكاي نيوز عربية: المطلوبون الذين تم تسليمهم اعترفوا بمسؤوليتهم عن إطلاق الصواريخ في الحادثتين اللتين أعقبتهما هجمات إسرائيلية على لبنان

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