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مصدر أمني لبناني لسكاي نيوز عربية: حصلنا على تعهدات من حماس بعدم القيام بأي عمل عسكري من الأراضي اللبنانية

Lebanon 24
07-05-2025 | 04:44
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