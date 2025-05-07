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وزير المالية السوري: قطر ستقدم 29 مليون دولار شهريا لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد لدفع الرواتب

Lebanon 24
07-05-2025 | 17:35
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