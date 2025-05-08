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"لبنان 24": انتشار كثيف للجيش على الطرقات الرئيسية وعند مداخل القرى والمفارق داخل مدينة بعلبك تحضيراً لزيارة رئيس الحكومة

Lebanon 24
08-05-2025 | 01:56
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