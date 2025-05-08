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أ ف ب: زيلينسكي يقول إنه أبلغ ترامب بأن أوكرانيا مستعدة لإجراء محادثات مع روسيا "بأي شكل"

Lebanon 24
08-05-2025 | 16:30
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