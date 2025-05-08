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الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة تراجعت بنسبة 17.6% بين آذار ونيسان (سكاي نيوز)
Lebanon 24
08-05-2025
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23:49
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