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مجلة إيبوك الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين في إسرائيل: قرار ترامب إيقاف الهجمات على الحوثيين كان مفاجئا للجميع واعتبر محاولة للانسحاب من المواجهة بالبحر الأحمر ولو على حساب إسرائيل

Lebanon 24
09-05-2025 | 06:28
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