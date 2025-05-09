مجلة إيبوك الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين في إسرائيل: قرار ترامب إيقاف الهجمات على الحوثيين كان مفاجئا للجميع واعتبر محاولة للانسحاب من المواجهة بالبحر الأحمر ولو على حساب إسرائيل

Lebanon 24