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الكرملين يقول إن إيقاف إمدادات الأسلحة الأميركية والأوروبية لأوكرانيا شرط للهدنة

Lebanon 24
10-05-2025 | 04:36
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