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وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نائب الرئيس الفلسطيني حسن الشيخ

Lebanon 24
10-05-2025 | 05:33
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