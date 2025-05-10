28
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
33
o
النبطية
33
o
زحلة
33
o
بعلبك
14
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نائب الرئيس الفلسطيني حسن الشيخ
Lebanon 24
10-05-2025
|
05:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية المصرية: الوزير عبد العاطي بحث مع نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ جهود مصر من أجل إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة
Lebanon 24
الخارجية المصرية: الوزير عبد العاطي بحث مع نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ جهود مصر من أجل إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة
10/05/2025 14:09:55
10/05/2025 14:09:55
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة الأنباء الصينية: نائب رئيس الوزراء يلتقي وزير الخارجية الإيراني
Lebanon 24
وكالة الأنباء الصينية: نائب رئيس الوزراء يلتقي وزير الخارجية الإيراني
10/05/2025 14:09:55
10/05/2025 14:09:55
Lebanon 24
Lebanon 24
مصدر فلسطيني مسؤول لسكاي نيوز عربية: نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ يبدأ اليوم جولة عربية تشمل السعودية وقطر ومصر والأردن
Lebanon 24
مصدر فلسطيني مسؤول لسكاي نيوز عربية: نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ يبدأ اليوم جولة عربية تشمل السعودية وقطر ومصر والأردن
10/05/2025 14:09:55
10/05/2025 14:09:55
Lebanon 24
Lebanon 24
انتخاب "حسين الشيخ" نائبا للرئيس الفلسطيني محمود عباس (العربية)
Lebanon 24
انتخاب "حسين الشيخ" نائبا للرئيس الفلسطيني محمود عباس (العربية)
10/05/2025 14:09:55
10/05/2025 14:09:55
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الخارجية الأوكرانية: اتصال زيلينسكي والقادة الأوروبيين بترمب ناقش مقترح وقف النار
Lebanon 24
الخارجية الأوكرانية: اتصال زيلينسكي والقادة الأوروبيين بترمب ناقش مقترح وقف النار
06:59 | 2025-05-10
10/05/2025 06:59:42
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: ملتزمون بوقف إطلاق النار وقواتنا باقية في مواقعها
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: ملتزمون بوقف إطلاق النار وقواتنا باقية في مواقعها
06:26 | 2025-05-10
10/05/2025 06:26:19
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير خارجية إيران يصل إلى جدة (العربية)
Lebanon 24
وزير خارجية إيران يصل إلى جدة (العربية)
06:07 | 2025-05-10
10/05/2025 06:07:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: إصابة 7 جنود وضابطين في انفجار لغم شمالي قطاع غزة
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: إصابة 7 جنود وضابطين في انفجار لغم شمالي قطاع غزة
05:57 | 2025-05-10
10/05/2025 05:57:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة إلى البحرين
Lebanon 24
الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة إلى البحرين
05:52 | 2025-05-10
10/05/2025 05:52:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الكهرباء... من 12 ساعة إلى صفر؟!
Lebanon 24
الكهرباء... من 12 ساعة إلى صفر؟!
08:45 | 2025-05-09
09/05/2025 08:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن وصية زوجها وليد.. هذا ما قالته كارول سماحة
Lebanon 24
عن وصية زوجها وليد.. هذا ما قالته كارول سماحة
13:13 | 2025-05-09
09/05/2025 01:13:09
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة عربيّة شهيرة تتحدّث عن إرتباطها بشاب هنديّ: العلاقة استمرّت 10 أيّام فقط
Lebanon 24
فنانة عربيّة شهيرة تتحدّث عن إرتباطها بشاب هنديّ: العلاقة استمرّت 10 أيّام فقط
09:31 | 2025-05-09
09/05/2025 09:31:03
Lebanon 24
Lebanon 24
فخم جدًا... هكذا استعرضت اليوتيوبر السورية نارين بيوتي منزلها الجديد في دبي (فيديو)
Lebanon 24
فخم جدًا... هكذا استعرضت اليوتيوبر السورية نارين بيوتي منزلها الجديد في دبي (فيديو)
13:08 | 2025-05-09
09/05/2025 01:08:38
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبنانيّ يشنّ هجوماً ناريّاً على رابعة الزيّات... إليكم ما قاله لها (فيديو)
Lebanon 24
فنان لبنانيّ يشنّ هجوماً ناريّاً على رابعة الزيّات... إليكم ما قاله لها (فيديو)
08:30 | 2025-05-09
09/05/2025 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
06:59 | 2025-05-10
الخارجية الأوكرانية: اتصال زيلينسكي والقادة الأوروبيين بترمب ناقش مقترح وقف النار
06:26 | 2025-05-10
وزارة الدفاع الروسية: ملتزمون بوقف إطلاق النار وقواتنا باقية في مواقعها
06:07 | 2025-05-10
وزير خارجية إيران يصل إلى جدة (العربية)
05:57 | 2025-05-10
الجيش الإسرائيلي: إصابة 7 جنود وضابطين في انفجار لغم شمالي قطاع غزة
05:52 | 2025-05-10
الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة إلى البحرين
05:37 | 2025-05-10
الحكومة الباكستانية: الهند بادرت بالعدوان علينا ليلاً مما أسفر عن سقوط ضحايا لا علاقة لهم بأي نزاع
فيديو
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
Lebanon 24
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
01:07 | 2025-05-10
10/05/2025 14:09:55
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا سبب خلاف أبناء الراحل محمود عبد العزيز وبوسي شلبي.. إعلامي شهير يكشف (فيديو)
Lebanon 24
هذا سبب خلاف أبناء الراحل محمود عبد العزيز وبوسي شلبي.. إعلامي شهير يكشف (فيديو)
23:34 | 2025-05-09
10/05/2025 14:09:55
Lebanon 24
Lebanon 24
عرض عسكري ضخم أمام زعماء العالم.. بث مباشر لفعاليات يوم النصر في روسيا
Lebanon 24
عرض عسكري ضخم أمام زعماء العالم.. بث مباشر لفعاليات يوم النصر في روسيا
03:06 | 2025-05-09
10/05/2025 14:09:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24