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"لبنان 24": درون إسرائيلية تلقي للمرة الثانية قنبلة على جرافة في وادي عصافير في الخيام دون وقوع إصابات

Lebanon 24
10-05-2025 | 07:57
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