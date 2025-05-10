رئيس الجمهورية جوزاف عون: الهدف من الزيارة الى الكويت شكرها على الدعم للبنان وعلى استضافتها للجالية اللبنانية ووجودها أساسي على الصعيد الدبلوماسي والاقتصادي والانمائي

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