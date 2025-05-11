رئيس تيار المردة سليمان فرنجيّة من أحد مراكز الاقتراع في زغرتا: الأهم أن يربح الناس والإنماء و"انشالله هالمنطقة من أحسن لأحسن" ونحن ضدّ التقسيم

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