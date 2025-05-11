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مسؤول في حماس: تم إحراز "بعض التقدم" في مباحثات الحركة مع موفدين أميركيين بشأن هدنة في قطاع غزة

Lebanon 24
11-05-2025 | 13:09
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