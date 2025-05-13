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ترامب: قمنا ببعض الاعمال في الرعاية الصحية ووضعنا أرقاما لم يصل إليها أي أحد مسبقا

Lebanon 24
13-05-2025 | 11:47
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