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وزارة التجارة الأميركية: سيتم بناء مركز الذكاء الاصطناعي الجديد في دولة الإمارات بواسطة شركة G42 وسيتم تشغيله بالشراكة مع عدد من الشركات الأميركية

Lebanon 24
15-05-2025 | 15:02
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