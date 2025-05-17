Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز: فلسطين تنزف أمام أعين العالم ومحاولة إعادة رسم الشرق الأوسط بالقوة ستؤدي لكوارث

Lebanon 24
17-05-2025 | 05:32
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الإسباني: استقرار سوريا هو مفتاح السلام في الشرق الأوسط وملتزمون بوحدتها وسلامة أراضيها
lebanon 24
17/05/2025 16:21:13 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الإسباني: قرار ترامب بتعليق الرسوم الجمركية يفتح الباب أمام المفاوضات
lebanon 24
17/05/2025 16:21:13 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الإسباني: كافة المؤسسات والمصانع عادت للعمل بشكل كامل بعد أزمة انقطاع التيار الكهربائي أمس
lebanon 24
17/05/2025 16:21:13 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء إسبانيا: مشغل الكهرباء الإسباني أعاد الكهرباء إلى 50% من مناطق البلاد
lebanon 24
17/05/2025 16:21:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2025-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:54 | 2025-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:53 | 2025-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:49 | 2025-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:47 | 2025-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:08 | 2025-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:07 | 2025-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2025-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:15 | 2025-05-17
08:54 | 2025-05-17
08:53 | 2025-05-17
08:49 | 2025-05-17
08:47 | 2025-05-17
08:36 | 2025-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24