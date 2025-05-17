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وزير الخارجية الجزائري: نتضامن مع أشقائنا في لبنان وسوريا لأن الاستقرار فيهما أساس لاستقرار الشرق الأوسط

Lebanon 24
17-05-2025 | 07:13
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