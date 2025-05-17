البيان الختامي للقمة العربية: نحث المجتمع الدولي للضغط من أجل وقف إراقة الدماء وإدخال المساعدات لغزة نشدد على أهمية التنسيق المشترك نحو فتح كل المعابر وتمكين الوكالات الأممية

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