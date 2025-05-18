الحجار: للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة مكانة خاصة لدينا وقد حصل على بيانات بشأنهم ووزعناها على كافة المحافظات وطلبنا نقل أقلام خاصة بهم إلى الطوابق الأرضية

Lebanon 24