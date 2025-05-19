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الرئيس عون من القاهرة: لا مصلحة لأي لبناني أن يستثني نفسه من مسار سلام عادل ونؤكد التزامنا بـ 1701 للحفاظ على السيادة

Lebanon 24
19-05-2025 | 05:54
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