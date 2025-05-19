Advertisement

أخبار عاجلة

حماس: ندعو لترجمة الموقف الأوروبي عاجلا إلى خطوات عملية فاعلة تردع الاحتلال وتضع حدا للمأساة الإنسانية بغزة

Lebanon 24
19-05-2025 | 16:10
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حماس: ندعو إلى ترجمة هذه المواقف المهمة لخطوات عملية ملموسة عبر إجراءات وآليات عاجلة لوقف العدوان ورفع الحصار
lebanon 24
20/05/2025 04:10:20 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالخروج عن صمتهم واتخاذ خطوات عاجلة لوقف المجازر
lebanon 24
20/05/2025 04:10:20 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: ندعو كل المؤسسات الإنسانية والحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها والضغط على الاحتلال لوقف جرائمه بحق الأسرى
lebanon 24
20/05/2025 04:10:20 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص في احتفال الصليب الأحمر لمناسبة ذكرى شهدائه: ترجمة المبادئ الإنسانية أوفى تحية لشهدائنا
lebanon 24
20/05/2025 04:10:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
19:17 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:00 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:51 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:50 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:44 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:13 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:17 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:48 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:19 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:17 | 2025-05-19
19:00 | 2025-05-19
18:51 | 2025-05-19
18:50 | 2025-05-19
18:44 | 2025-05-19
18:28 | 2025-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24