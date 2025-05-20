الحجار: الاتصالات الديبلوماسية اجريت مع الدول الاعضاء لوقف اطلاق النار لمنع الاعتداءات الاسرائيلية يوم الانتخاب ونأمل ان يتم الالتزام بنتائج الاتصالات

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