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رئيس الوزراء البريطاني: نكرر مطالبنا بوقف سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية

Lebanon 24
20-05-2025 | 07:47
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