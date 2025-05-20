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مكتب نتنياهو: بعد نحو أسبوع من الاتصالات في الدوحة سيعود فريق التفاوض رفيع المستوى للتشاور ويبقى الفريق الفني

Lebanon 24
20-05-2025 | 13:51
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