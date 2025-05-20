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مصدر حكومي سوري لسكاي نيوز عربية: المعلومات التي أوردها السفير روبرت فورد بشأن فحوى اللقاءات مع الرئيس أحمد الشرع غير صحيحة

Lebanon 24
20-05-2025 | 14:18
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