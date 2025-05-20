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المتحدث باسم الأونروا لسكاي نيوز عربية: إسرائيل تحاول حشر الفلسطينيين في منطقة محددة في غزة قبل تنفيذ مخطط التهجير

Lebanon 24
20-05-2025 | 14:20
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