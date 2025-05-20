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وسائل إعلام إسرائيلية: الخطوط الفرنسية وشركة الطيران الهولندية تمددان إلغاء رحلاتهما لإسرائيل حتى 24 أيار

Lebanon 24
20-05-2025 | 14:42
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