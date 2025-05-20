الشيخ عبدالله بن زايد يؤكد أهمية وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق

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