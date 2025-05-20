Advertisement

أخبار عاجلة

"بي بي سي" عن مسؤولين بريطانيين: حجم أزمة غزة الإنسانية بعد شهرين من الحصار لعب دوراً بتصعيد بريطانيا ضد إسرائيل

Lebanon 24
20-05-2025 | 17:19
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"سي بي إس": إقالة مسؤول في البنتاغون ضمن تحقيق متعدّد الجوانب بشأن تسريبات
lebanon 24
21/05/2025 04:56:13 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمة الهجرة الدولية: بعد مرور عامين على بداية أزمة السودان فإن حجم المعاناة الإنسانية مذهل
lebanon 24
21/05/2025 04:56:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الأونروا: تفاقم الأزمة الإنسانية الحادة في قطاع غزة جراء الحصار وأوامر التهجير والقصف الإسرائيلي المكثف
lebanon 24
21/05/2025 04:56:13 Lebanon 24 Lebanon 24
اليونيسف: الوضع تدهور أكثر خلال الشهرين الماضيين بسبب الحصار المفروض على إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
lebanon 24
21/05/2025 04:56:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
19:32 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:29 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:03 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:56 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:54 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:57 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:11 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:26 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:13 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:23 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:32 | 2025-05-20
19:29 | 2025-05-20
19:03 | 2025-05-20
18:56 | 2025-05-20
18:54 | 2025-05-20
18:53 | 2025-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24