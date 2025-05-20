24
o
بيروت
27
o
طرابلس
23
o
صور
28
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
22
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
9
o
بشري
24
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
إذاعة الجيش الإسرائيلي: الرقيب الذي أعلن الجيش مقتله اليوم في جنوب غزة سقط بعد استهداف مبنى كان يعمل بداخله بعبوة ناسفة
Lebanon 24
20-05-2025
|
23:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إذاعة الجيش الإسرائيلي: مقاتلو القسام استهدفوا آلية بصاروخ مضاد للدروع ثم فجروا عبوة ناسفة بآلية أخرى
Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: مقاتلو القسام استهدفوا آلية بصاروخ مضاد للدروع ثم فجروا عبوة ناسفة بآلية أخرى
23/05/2025 09:16:30
23/05/2025 09:16:30
Lebanon 24
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: استهداف دبابة بعبوة ناسفة قرب خانيونس جنوبي قطاع غزة دون التبليغ عن إصابات
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: استهداف دبابة بعبوة ناسفة قرب خانيونس جنوبي قطاع غزة دون التبليغ عن إصابات
23/05/2025 09:16:30
23/05/2025 09:16:30
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي برتبة رقيب أول في معارك جنوب قطاع غزة
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي برتبة رقيب أول في معارك جنوب قطاع غزة
23/05/2025 09:16:30
23/05/2025 09:16:30
Lebanon 24
Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: خلال اليوم تم تفجير عبوة ناسفة بدبابة إسرائيلية في حي الشجاعية بغزة دون وقوع إصابات
Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: خلال اليوم تم تفجير عبوة ناسفة بدبابة إسرائيلية في حي الشجاعية بغزة دون وقوع إصابات
23/05/2025 09:16:30
23/05/2025 09:16:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
عضو في لجنة الأمن بالبرلمان الإيراني: الجولة الخامسة من المفاوضات لن تصل إلى نتيجة
Lebanon 24
عضو في لجنة الأمن بالبرلمان الإيراني: الجولة الخامسة من المفاوضات لن تصل إلى نتيجة
02:08 | 2025-05-23
23/05/2025 02:08:51
Lebanon 24
Lebanon 24
عضو في لجنة الأمن بالبرلمان الإيراني: إنهاء التخصيب النووي خط أحمر
Lebanon 24
عضو في لجنة الأمن بالبرلمان الإيراني: إنهاء التخصيب النووي خط أحمر
02:08 | 2025-05-23
23/05/2025 02:08:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الحوثيون: نحذر كل شركات الطيران من الوجود بمطار اللد والسفن في ميناء حيفا لأنهما ضمن بنك أهدافنا
Lebanon 24
الحوثيون: نحذر كل شركات الطيران من الوجود بمطار اللد والسفن في ميناء حيفا لأنهما ضمن بنك أهدافنا
01:56 | 2025-05-23
23/05/2025 01:56:51
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: رئيس الأركان يستدعي رئيس الشاباك المعين لتوضيح بشأن مباحثات أجراها مع نتنياهو دون علمه
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: رئيس الأركان يستدعي رئيس الشاباك المعين لتوضيح بشأن مباحثات أجراها مع نتنياهو دون علمه
01:56 | 2025-05-23
23/05/2025 01:56:13
Lebanon 24
Lebanon 24
لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني: أميركا تسعى إلى تفكيك إيران جيوسياسيا
Lebanon 24
لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني: أميركا تسعى إلى تفكيك إيران جيوسياسيا
01:53 | 2025-05-23
23/05/2025 01:53:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد أنباء عن زواجه للمرة الثانية.. خطوة غير متوقعة من وائل كفوري بحق أنجيلا بشارة (صورة)
Lebanon 24
بعد أنباء عن زواجه للمرة الثانية.. خطوة غير متوقعة من وائل كفوري بحق أنجيلا بشارة (صورة)
03:43 | 2025-05-22
22/05/2025 03:43:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مذكرة بإقفال المؤسسات العامة والمدارس والجامعات
Lebanon 24
مذكرة بإقفال المؤسسات العامة والمدارس والجامعات
09:43 | 2025-05-22
22/05/2025 09:43:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة بعد غياب... شاهدوا بالفيديو إطلالة ماريتا الحلاني
Lebanon 24
مفاجأة بعد غياب... شاهدوا بالفيديو إطلالة ماريتا الحلاني
10:45 | 2025-05-22
22/05/2025 10:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض نائب لبنانيّ لوعكة صحيّة مباشرة على الهواء
Lebanon 24
تعرّض نائب لبنانيّ لوعكة صحيّة مباشرة على الهواء
08:56 | 2025-05-22
22/05/2025 08:56:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لوعكة صحيّة مفاجئة... فنان لن يُحيي حفله غداً
Lebanon 24
تعرّض لوعكة صحيّة مفاجئة... فنان لن يُحيي حفله غداً
09:18 | 2025-05-22
22/05/2025 09:18:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
02:08 | 2025-05-23
عضو في لجنة الأمن بالبرلمان الإيراني: الجولة الخامسة من المفاوضات لن تصل إلى نتيجة
02:08 | 2025-05-23
عضو في لجنة الأمن بالبرلمان الإيراني: إنهاء التخصيب النووي خط أحمر
01:56 | 2025-05-23
الحوثيون: نحذر كل شركات الطيران من الوجود بمطار اللد والسفن في ميناء حيفا لأنهما ضمن بنك أهدافنا
01:56 | 2025-05-23
القناة 12 الإسرائيلية: رئيس الأركان يستدعي رئيس الشاباك المعين لتوضيح بشأن مباحثات أجراها مع نتنياهو دون علمه
01:53 | 2025-05-23
لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني: أميركا تسعى إلى تفكيك إيران جيوسياسيا
01:50 | 2025-05-23
مصادر طبية في غزة تعلن استشهاد 16 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على القطاع (سكاي نيوز)
فيديو
الحقيقة كاملة.. مفاجآت وأسرار تُكشف عن خلاف أحمد السقا مع طليقته مها الصغير (فيديو)
Lebanon 24
الحقيقة كاملة.. مفاجآت وأسرار تُكشف عن خلاف أحمد السقا مع طليقته مها الصغير (فيديو)
02:00 | 2025-05-23
23/05/2025 09:16:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"كانو يفكرونا متزوجين".. ممثل لبناني يتغزل على الهواء بستيفاني صليبا (فيديو)
Lebanon 24
"كانو يفكرونا متزوجين".. ممثل لبناني يتغزل على الهواء بستيفاني صليبا (فيديو)
03:08 | 2025-05-22
23/05/2025 09:16:30
Lebanon 24
Lebanon 24
سيارة فاخرة وذهب.. حسين الديك يتلقى هدية خيالية من معجب وهذا ما قاله عن سوريا (فيديو)
Lebanon 24
سيارة فاخرة وذهب.. حسين الديك يتلقى هدية خيالية من معجب وهذا ما قاله عن سوريا (فيديو)
04:03 | 2025-05-21
23/05/2025 09:16:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24