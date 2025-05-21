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المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ينفي مزاعم اسرائيل دخول 94 شاحنة مساعدات إلى القطاع

Lebanon 24
21-05-2025 | 01:29
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