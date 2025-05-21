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رئيس الكتائب النائب سامي الجميّل يلتقي بلديتي رومية وبيت شباب: لضرورة تقديم نموذج متقدم في العمل البلدي خدمة للبلدتين وأهلهما

Lebanon 24
21-05-2025 | 02:42
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