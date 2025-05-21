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وزير الزراعة نزار هاني: يجب أن نعيد للزراعة دورها المفصلي وهي ليست مجرد مهنة بل هي الاساس التي يبنى عليها النمو الغذائي والاقتصادي

Lebanon 24
21-05-2025 | 03:24
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