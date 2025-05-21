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معاريف عن تقرير لحركة "أمهات على الجبهة": الجيش الإسرائيلي تكبد خسائر فادحة وهناك وحدات خسرت نصف قوتها البشرية

Lebanon 24
21-05-2025 | 05:10
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