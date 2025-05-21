ميقاتي: اللقاء بين ترامب والأمير محمد بن سلمان والشرع وبمشاركة افتراضية لأردوغان بالإضافة إلى رفع العقوبات الأميركية على سوريا كلها تطورات رسمت معالم صفحة جديدة في المنطقة

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