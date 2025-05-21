ميقاتي: المطلوب منا لبنانياً استكمال بسط سلطة الدولة على كافة أراضيها والضغط في كل المحافل العربية والدولية لالزام اسرائيل بالانسحاب من الاراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها ووقف العدوان المستمر على لبنان

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