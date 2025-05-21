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ميقاتي: للعودة إلى "اتفاق الهدنة" الموقع عام 1949 وتشكيل لجنة أمنية قانونية لتثبيت هذا الاتفاق على نحو يجعل الانسحاب الإسرائيلي تلقائياً إلى ما وراء الحدود

Lebanon 24
21-05-2025 | 06:53
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