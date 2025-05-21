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ميقاتي: نتطلع إلى أن يكون المجلس البلدي الجديد في طرابلس على مسافة واحدة من الجميع وأن تكون مصلحة المدينة فوق أي اعتبار سياسي أو فئوي وسنكون داعمين لأي عمل يخدم المدينة ومصلحة أبنائها

Lebanon 24
21-05-2025 | 06:57
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