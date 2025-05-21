بيان لبناني فلسطيني مشترك: يؤكد الجانبان التزامهما بتوفير الظروف اللازمة بما يضمن للأخوة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حياة كريمة من دون المساس بحقهم في العودة أو التأثير على هويتهم الوطنية

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