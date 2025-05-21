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وزيرة السياحة لورا الخازن لحود خلال حفل إطلاق مهرجانات القبيات: نستعدّ لاستقبال صيف حافل والمناطق التي عانت طويلاً من التهميش تملك القدرة لأن تزهر

Lebanon 24
21-05-2025 | 11:25
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