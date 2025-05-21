Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية الأيرلندي: يجب إجراء تحقيق شامل بشأن إطلاق النار على دبلوماسيين ومحاسبة المسؤولين عنه

Lebanon 24
21-05-2025 | 14:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الهلال الأحمر الفلسطيني: نطالب العالم بتشكيل لجنة تحقيق محايدة بشأن ظروف القتل المتعمد لطواقمنا ومحاسبة المسؤولين
lebanon 24
22/05/2025 02:05:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإسباني: استدعينا السفير الإسرائيلي إثر إطلاق الجيش الإسرائيلي النار خلال زيارة دبلوماسيين
lebanon 24
22/05/2025 02:05:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير التجارة الأيرلندي: واشنطن تبدو منفتحة على مفاوضات شاملة مع الاتحاد الأوروبي لمعالجة مجموعة من القضايا
lebanon 24
22/05/2025 02:05:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأيرلندي: هذا أطول حصار في غزة منذ بداية الحرب وهو غير مقبول إطلاقا
lebanon 24
22/05/2025 02:05:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
18:58 | 2025-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:53 | 2025-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:45 | 2025-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:30 | 2025-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:22 | 2025-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:58 | 2025-05-21
18:53 | 2025-05-21
18:45 | 2025-05-21
18:30 | 2025-05-21
18:22 | 2025-05-21
18:22 | 2025-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24