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سموتريتش: جريمة القتل في واشنطن استمرار لجريمة القتل التي وقعت في بروشين وللمذبحة في نير عوز

Lebanon 24
22-05-2025 | 01:24
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