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وزير الطاقة السوري: سنعمل على استكمال خط أنابيب الغاز مع تركيا وسيبدأ توريد الغاز من تركيا في شهر حزيران المقبل
Lebanon 24
22-05-2025
|
06:40
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