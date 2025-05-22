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التلغراف: الشرطة البريطانية تطلب من اليهود البريطانيين توخي الحذر بعد الهجوم الذي حدث في واشنطن العاصمة

Lebanon 24
22-05-2025 | 23:04
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