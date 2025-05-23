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الحكومة الألمانية تصف حجم المساعدات الإنسانية المرسلة إلى غزة بأنها "قليلة ومتأخرة جدا"

Lebanon 24
23-05-2025 | 05:56
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