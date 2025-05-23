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بلومبرغ: مصر تتفاوض مع شركات بينها "أرامكو السعودية" و"ترافيجورا" و"فيتول" لإمدادها بالغاز المسال حتى 2028

Lebanon 24
23-05-2025 | 06:50
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