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ترامب: سننظم عرضا عسكريا ضخما في واشنطن 14 حزيران بمناسبة الذكرى الـ250 لتأسيس الجيش الأميركي

Lebanon 24
23-05-2025 | 15:38
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