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هيئة البث الإسرائيلية: رؤساء سابقون للشاباك طلبوا بلورة إجراءات جديدة لعملية قانونية لاختيار رئيس الشاباك

Lebanon 24
25-05-2025 | 02:09
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