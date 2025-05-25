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بولندا تعلن حالة التأهب لقواتها الجوية بسبب "النشاط الروسي" قرب حدودها

Lebanon 24
25-05-2025 | 03:06
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