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ترمب: 31 % من طلاب جامعة "هارفارد" من دول أجنبية بعضها ليس صديقا للولايات المتحدة على الإطلاق

Lebanon 24
25-05-2025 | 03:25
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